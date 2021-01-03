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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı
Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.
Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.