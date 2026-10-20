Türkiye ve Belçika'dan üçlü bakanlar toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunacak. Görüşmelerde terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayisi, vize ve göç konuları ele alınacak. Fidan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğü, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi.