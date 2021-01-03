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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Duvarı kırınca içinden para fışkırdı
Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş Tarihi: 03.01.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:50
Turizm kenti Antalya'da yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, ilginç bir tasarruf ve para biriktirme yöntemi buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esrarengiz kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli bir bölme yaptırıp, madeni ve kağıt para girecek kadar bölüm yaptı.
Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı.
Evdeki bir çocuğun
"Aa para görüyorum" sözleri kamera kayıtlarına yansıdı.
Bu kişi, kırılan duvar içindeki madeni ve kağıt paraları önce çamaşır sepetine, ardından da saymak için yere döktü.