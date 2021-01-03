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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 16:50
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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Turizm kenti Antalya'da yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, ilginç bir tasarruf ve para biriktirme yöntemi buldu.

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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Esrarengiz kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli bir bölme yaptırıp, madeni ve kağıt para girecek kadar bölüm yaptı.

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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı.

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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Evdeki bir çocuğun "Aa para görüyorum" sözleri kamera kayıtlarına yansıdı.

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Duvarı kırınca içinden para fışkırdı

Bu kişi, kırılan duvar içindeki madeni ve kağıt paraları önce çamaşır sepetine, ardından da saymak için yere döktü.