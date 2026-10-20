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Fransa yanıyor, Macron Körfez turunda! Törendeki gerginliği dikkat çekti
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Fransa yanıyor, Macron Körfez turunda! Törendeki gerginliği dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Körfez turu kapsamında ilk olarak Kuveyt'i, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan tarafından resmî törenle karşılanan Macron'un törendeki gergin tavırları dikkat çekti. Ziyaret, Fransa'da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestoların ardından gerçekleşti. Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı, 3 bin iş yerinin ise hasar gördüğü veya yağmalandığı belirtildi.

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