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İstanbul'daki sel felaketinde acı haber: Kayıp Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'daki sel felaketinde acı haber: Kayıp Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak sonrası Sarıyer Ayazağa'da aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'den acı haber geldi. Günlerdir sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Kimlik tespitinin ardından sel felaketinde kayıp olarak aranan son kişiye de ulaşıldığı bildirildi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu, gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Haliç'te cansız beden bulundu! Selde kaybolan Ahmet Derin şüphesi
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Haliç'te cansız beden bulundu! Selde kaybolan Ahmet Derin şüphesi
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