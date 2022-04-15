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Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! İşte yüzlerce insanın tercihi...

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Giriş: 15.04.2022 00:37
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada insanlara en beğendikleri koku türü soruldu. Yüzlerce kişinin katıldığı ankette çoğunluk aynı yanıtı verirken, Koku Uzmanı Bihter Türkkan Ergül bu seçimin nedenini değerlendirdi. Peki dünyanın en güzel kokusu hangisi? İşte detaylar...
Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! İşte yüzlerce insanın tercihi...
Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! İşte yüzlerce insanın tercihi...
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