Dünyanın en güzel kokusu belli oldu! İşte yüzlerce insanın tercihi...

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada insanlara en beğendikleri koku türü soruldu. Yüzlerce kişinin katıldığı ankette çoğunluk aynı yanıtı verirken, Koku Uzmanı Bihter Türkkan Ergül bu seçimin nedenini değerlendirdi. Peki dünyanın en güzel kokusu hangisi? İşte detaylar...