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Dünyaca ünlü kemanistten 'sevgi emekti' şovu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 27.12.2022 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum programında konser veren dünyaca ünlü Kemanist Canan Anderson, büyük beğeni topladı. Kemanist Anderson, bir cumhurbaşkanına konser vermenin, çok gurur verici olduğunu söyledi.
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Dünyaca ünlü kemanistten ’sevgi emekti’ şovu
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