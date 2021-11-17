“Dünya sürgünü” bitti | Sezai Karakoç’a veda bugün

Fikir ve şiir abidesi, eserleriyle nesillere ışık oldu, düşündürdü, bazen de duygulandırdı. O diriliş yolunda şiir gibi yürüdü. Kendi deyimiyle "Dünya sürgününü tamamlayan" Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Sezai Karakoç'a veda bugün. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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