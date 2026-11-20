Yemek yeme yarışmalarında ölümcül tehlike! Ödül uğruna sağlığını riske atanlar artıyor

Sosyal medyada izlenme ve ödül kazanma uğruna düzenlenen yemek yeme yarışmaları giderek yaygınlaşıyor. Sınırsız yemek, para ve altın ödülü vadeden işletmelerin düzenlediği yarışmalarda katılımcılar ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Peki, insanlar neden bu tehlikeli yarışmalara katılıyor? Olası bir ölüm durumunda hukuki sorumluluk kime ait?