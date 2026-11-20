Antalya'daki COP31 yabancı katılımcıları hayran bıraktı! Türk misafirperverliğine övgü yağdı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi, liderler ve hükümet yetkililerinin yanı sıra yabancı katılımcılardan da övgü topladı. Zirvedeki atmosferi "son derece umut verici" olarak nitelendiren katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk misafirperverliğinden etkilendiklerini belirten konuklar, Antalya'da gördükleri ilgiyi takdirle karşıladı.