Türkiye'de nüfus alarmı! Avrupa'nın 100 yılda yaşadığı değişim Türkiye'de 25 yılda gerçekleşiyor

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesiyle nüfusun yaşlanma süreci hızlanıyor. Avrupa'nın yaklaşık bir asırda yaşadığı demografik dönüşümün Türkiye'de 25 yılda gerçekleştiği belirtiliyor. Peki, vatandaşlar nüfusun hızla yaşlanmasını nasıl değerlendiriyor? Doğum oranlarındaki düşüş ve değişen nüfus yapısı hakkında ne düşünüyor, geleceğe nasıl bakıyor?