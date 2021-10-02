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Dünya kahve günü | Türk kahvesi mi? Filtre kahve mi? Ender Saraç: Kahve ömrü uzatır

A Haber
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Giriş: 02.10.2021 10:58
Geride bıraktığımız gün, dünya kahve günüydü. Peki siz hangi kahveyi tercih ediyorsunuz? Osmanlı'dan yadigar Türk kahvesini mi, yoksa son zamanlarda moda olan filtre kahveyi mi? İşte bu soruyu sokağa sorduk ve bakın nasıl cevaplar aldık.

Kokusuyla, tadıyla bir çok kişinin vazgeçilmezidir kahve. Türk kahvesinin haricinde son yıllarda ekspresso ve filtre kahve türleri de çok tercih ediliyor.

Kahve eğer çok kavrulmamışsa, fincan sayısını da abartmıyorsanız sizin için tam bir şifa kaynağı.

KAHVE ÖMRÜ UZATIYOR

Aile hekimi Ender Saraç, Kahve zihni açar vücuttan fazla su ve ödemi atar. Çok iyi bir antioksidandır ömrü uzatır. Bilimsel araştırmalar karaciğer ve kadınlardaki rahim kanserine karşı koruyucu olduğunu ispatladı." ifadelerini kullandı.

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