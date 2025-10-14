14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza

Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 20:15
Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2025 günü saat 04.02 sıralarında Maarif Mahallesi Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında drift atan BMW marka otomobili sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu aracın sürücüsü kısa sürede yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-C ve 67/1-D maddeleri gereğince toplam 91 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Samsun’da sıkışmalı trafik kazası!
Samsun'da sıkışmalı trafik kazası!
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
48 yaşındaki adam siyanür içti!
48 yaşındaki adam siyanür içti!
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Kilosu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor!
Kilosu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor!
Anne ve babaların beklediği haber geldi!
Anne ve babaların beklediği haber geldi!
Daha Fazla Video Göster