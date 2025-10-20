20 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Doktordan engelli hastaya skandal sözler
Doktordan engelli hastaya skandal sözler

Doktordan engelli hastaya skandal sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2025 13:17
Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran 68 yaşındaki yüzde 95 engelli Cumhur Tunç, doktorun tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Yaşlı adama ve oğluna hakaretler yağdıran doktor, "Bu nasıl yobazlık" diyerek kalem fırlatırken; güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
Doktordan engelli hastaya skandal sözler
Anne ayı ve yavrusu fotokapanda
Anne ayı ve yavrusu fotokapanda
Doktordan engelli hastaya skandal sözler
Doktordan engelli hastaya skandal sözler
Hangi iller için sağanak yağış uyarısı var?
Hangi iller için sağanak yağış uyarısı var?
Mudanya’da bir apartmanda 4’üncü kez yangın paniği
Mudanya'da bir apartmanda 4'üncü kez yangın paniği
Diyarbakır’da huzur ve güvenlik toplantısı
Diyarbakır'da huzur ve güvenlik toplantısı
Ölümle burun buruna gelen kadını itfaiye kurtardı
Ölümle burun buruna gelen kadını itfaiye kurtardı
Elektronik sigara tehlike saçıyor!
Elektronik sigara tehlike saçıyor!
Amazon’a bağlı uygulamalarda erişim sorunu
Amazon'a bağlı uygulamalarda erişim sorunu
Manisa’da ceviz hasadına başlandı
Manisa'da ceviz hasadına başlandı
A Haber sağanağın vurduğu Hatay’da
A Haber sağanağın vurduğu Hatay'da
Afyonkarahisar’da gün doğumu manzarası
Afyonkarahisar'da gün doğumu manzarası
Bandırma beyaza büründü şehir sis altında kaldı
Bandırma beyaza büründü şehir sis altında kaldı
Daha Fazla Video Göster