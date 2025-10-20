Doktordan engelli hastaya skandal sözler

Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran 68 yaşındaki yüzde 95 engelli Cumhur Tunç, doktorun tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Yaşlı adama ve oğluna hakaretler yağdıran doktor, "Bu nasıl yobazlık" diyerek kalem fırlatırken; güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından doktor hakkında soruşturma başlatıldı.