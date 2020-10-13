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Doktarlar bile şaşkın: 500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo

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Giriş: 13.10.2020 21:34
Güncelleme:13.10.2020 21:54
Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle iki böbreği toplam 15 kiloya ulaşan ve ameliyat olması büyük risk taşıyan 51 yaşındaki Kamil Demirci, gerçekleştiren zor bir operasyonla sağlığına kavuştu. "Ameliyata girdiğimde 65 kiloydum, ameliyat sonrasında 50 kiloya düştüm" diyen Demirci ailesinden genetik olarak böbrek rahatsızlığı çekiyordu.
500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo
500 gram olması gereken böbreği tam 15 kilo
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