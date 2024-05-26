Doğurganlık ve boşanmanın en yüksek olduğu 6 il! Aile Bakanlığı ekipleri saha çalışması yapacak

Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller Karabük, Zonguldak ve Bartın. Boşanma hızının en yüksek olduğu iller ise İzmir, Antalya ve Karaman. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı bu illeri mercek altına alacak. İşte detaylar…

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