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Doğu'da 778 yerleşim yerinin yolu kapandı

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 13:31
Güncelleme:31.01.2021 13:43
Son dakika haberi... Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle 778 yol ulaşıma kapandı. Detayları Elazığ'da bulunan A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi 2 gündür Elazığ genelinde de etkili oluyor. Kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürmesiyle merkeze bağlı 30 ilçelerden Ağın'da 13, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 4, Baskil'de 39, Maden'de 37, Karakoçan'da 6, Keban'da 28, Kovancılar'da 30, Palu'da 25 ve Sivrice'de 47 olmak üzere toplam 269 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması merkeze belediye ekipleri, köylerde ise valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri gece boyunca çalışma yaparak ana güzergahların açık kalmasını sağladı. Ekiplerin tüm köy yollarını açmak için 7/24 aralıksız çalışma yapacağı belirtildi.

Öte yandan meteoroloji, kar yağışının gün boyu aralıklarla yoğun olarak etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

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