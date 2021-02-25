- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Doğan Cüceloğlu nasıl öldü? "13.30" detayı...
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili gelişme yaşandı. Olay günü saat 13.30'da temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı.
Doğan Cüceloğlu 16 Şubat günü evinde ölü bulunmuştu
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Cüceloğlu'nun düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Doğan Cüceloğlu'nun öldüğü gün saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin geldiği saptandı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, o güne ait kamera kayıtlarını da dosyaya ekledi.