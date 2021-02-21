Doğan Cüceloğlu'nun ailesinden duygusal paylaşım: Hiçbirimizin ona karşı görevi bitmeyecek

"Sevgili Doğan Cüceloğlu ailemiz için eş, baba ve dede olmasının yanı sıra hepimiz için harika bir dosttu. Biz sizlerle, bütün bir ülkeyle bu dostluğu yıllar boyu paylaştık. Öyle ki onu uğurlarken de ülkenin dört bir yanındaki dostları, okurları, sevenleri, öğrencileri yanımızdaydı, bizimleydi. Bunu tarifsiz bir duyguyla hissettik.

Ona "Nasılsın?" diye sorulduğunda "Şükür duygusu içerisindeyim" diye cevap verirdi. Bu duygunun nasıl bir şey olduğunu biz ailesi onun vefatıyla birlikte bir kez daha anladık. Şükür ki yanımızdaydınız ve onu iyi anılarınız, dualarınız ve dileklerinizle uğurladınız. İlk andan beri "iyi ki" dediğimiz bu duyguyla sizlere, bir kez de kelimelerimizle teşekkür etmek istedik.