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Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı: Baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik

Diyarbakır'da tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı: Baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik

İHA
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Giriş: 05.12.2022 16:35
Diyarbakır’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.
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Tacizciyi yakalayan kan donduran anları...
Tacizciyi yakalayan kan donduran anları...
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