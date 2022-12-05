Diyarbakır'da tacizciyi yakalayan genç kan donduran anları anlattı: Baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik

Diyarbakır’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

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