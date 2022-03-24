24 Mart 2022, Perşembe
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Diyarbakır'da patlama! Yaralıların sağlık durumu nasıl? Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu son durumu A Haber'de anlattı
Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde petlama meydana geldi. Patlamada 5'i ağır 11 kişi yaralandı. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, olayla ilgili son gelişmeleri A Haber’de anlattı. Karaloğlu yaralılarından 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.