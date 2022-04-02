Diyarbakır’da ailesiyle tartışan genç mahallelinin kabusu oldu! 7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada

Diyarbakır’da, babası ile ağabeyiyle tartışıp, arabasıyla park halindeki yedi araca bilerek çarparak hasar veren 26 yaşındaki F.T., babasını da dövdü. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansırken, çarpma esnasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine emniyet güçlerince el konuldu.

Olay, 31 Mart tarihinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, F.T., babası ve ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın akabinde kendisine ait 34 EOD 448 plakalı araca bindi.

7 ARACA BİLE BİLE ÇARPTI

F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.