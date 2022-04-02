02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da ailesiyle tartışan genç mahallelinin kabusu oldu! 7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada

Diyarbakır’da ailesiyle tartışan genç mahallelinin kabusu oldu! 7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2022 15:15
Güncelleme:02.04.2022 15:15
Diyarbakır’da, babası ile ağabeyiyle tartışıp, arabasıyla park halindeki yedi araca bilerek çarparak hasar veren 26 yaşındaki F.T., babasını da dövdü. Bu anlar, kameraya saniye saniye yansırken, çarpma esnasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine emniyet güçlerince el konuldu.

Olay, 31 Mart tarihinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, F.T., babası ve ağabeyi ile yaşadığı tartışmanın akabinde kendisine ait 34 EOD 448 plakalı araca bindi.

7 ARACA BİLE BİLE ÇARPTI

F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki şehri bağlayan 4 köprü yıkıldı
İki şehri bağlayan 4 köprü yıkıldı
7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada
7 araca bile bile çarptığı anlar kamerada
Türkiye Büşra Durmaz’ı konuşuyor!
Türkiye Büşra Durmaz’ı konuşuyor!
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
4 ilde çıkan orman yangınları kontrol altında
SMA hastası minik Alp’e umut ol kampanyası
SMA hastası minik Alp'e umut ol kampanyası
Karabük’te orman yangını!
Karabük'te orman yangını!
İzmir’de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Sarıyer’de yangın! A Haber olay yerinde
Sarıyer'de yangın! A Haber olay yerinde
Villaya kumar baskını!
Villaya kumar baskını!
Çöl tozu İstanbul’u terk edecek mi?
Çöl tozu İstanbul'u terk edecek mi?
Marmaray seferleri Ramazan boyunca uzatıldı
Marmaray seferleri Ramazan boyunca uzatıldı
Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi
Mehter takımından vatandaşa sahur sürprizi
Daha Fazla Video Göster