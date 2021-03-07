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Diyarbakır Silvan'da katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi öldü

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Giriş: 07.03.2021 19:19
Güncelleme:07.03.2021 19:20
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin tüm detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi.

Hasuni Mağaraları mevkiinde Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada Sercan Öztürk ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2'si çocuk 5 kişi hayatı kaybetti.

Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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