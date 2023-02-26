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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'de

A Haber
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Giriş: 26.02.2023 12:49
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de açıklamalarda bulunuyor. Erbaş, "Ulu Camii aslına uygun olarak yeniden yapılacak" dedi.
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