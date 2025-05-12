Diyadin'de "Bir kural, bir ömür" etkinliği düzenlendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri tarafından "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan sürücüler, trafik kurallarına uymanın sadece kendilerinin değil, tüm toplumun güvenliği açısından kritik olduğunun altını çizerek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

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