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Diyadin’de Bir kural, bir ömür etkinliği düzenlendi

Diyadin'de "Bir kural, bir ömür" etkinliği düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 15:48
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri tarafından "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan sürücüler, trafik kurallarına uymanın sadece kendilerinin değil, tüm toplumun güvenliği açısından kritik olduğunun altını çizerek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.
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Diyadin’de Bir kural, bir ömür etkinliği düzenlendi
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