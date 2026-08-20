Nemrut Dağı'nın dev heykellerine nanoteknolojik koruma!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kommagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı Tümülüsü'nde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü'ndeki anıtsal heykeller için 2025 yılında başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla gerçekleştirilen müdahalelerde eserlerin özgün görünümü korunurken, çalışmalar beş yıllık program doğrultusunda sürdürülüyor.