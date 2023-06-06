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Dişlerini kırıp duvardan aşağı ittiler! Türk kızına ırkçı saldırı: Türkçe konuştuğumu duyunca...

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Giriş: 06.06.2023 13:23
Kıbrıs Türkü genç kız, cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dehşeti yaşadı. 25 yaşındaki Asya Karaali, eğlenmek için gittikleri mekanda 3 Rum erkeği tarafından darbedildi. Dişleri ve parmağı kırılan Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. Kabusu yaşayan Asya Karaali, sosyal medyadan yayınladığı mesajda o anlarla ilgili şunları söyledi: Bu cinayete teşebbüs...
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