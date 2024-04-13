Direksiyon başında bilincini kaybetti, 3 otomobile çarptı

Bursa’da seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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