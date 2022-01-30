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Dilara Şahin'in Hollanda’da yaşam fişini çekeceklerdi! A Haber yayını ses getirdi Türkiye devreye girdi! Acılı baba: Erdoğan sesimizi duydu

A Haber
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Giriş: 30.01.2022 15:34
Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabusu yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, hastane yetkilileri Dilara'nın yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasının ardından ise Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, acılı ailenin yanından detayları aktardı. Baba Oğuz Şahin, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun çok mutluyum çok gururluyum. Mutluluğumun sebebi liderimiz sesimizi duydu. Her şeyiyle seferber oldular. Devletimiz şefkatini, merhametini bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi.” şeklinde konuştu.
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