20 Ağustos 2024, Salı
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Dilan Polat neden tahliye edildi? Süreç nasıl işleyecek?
İstanbul'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından hakkında açılan 40 yıl hapsi istenen Dilan Polat 9 ay sonra cezaevinden çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Hukukçu Avukat Zafer Ergün, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.