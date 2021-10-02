Dev timsah böyle avladı! Öfkeli bakışlarla izledi tek ısırıkla paramparça etti

Avustralya'da bir Vahşi Yaşam Parkı'nda drone yardımıyla çekim yapan basın görevlisi pek de arkadaş canlısı olmayan bir timsahla karşı karşıya geldi. Üzerinde uçan cihazı bir süre sabırla izleyen timsahın, sakin bekleyişi fazla sürmedi. Bakın sonrasında neler yaşandı...

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