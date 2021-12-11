11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dere yatağına düşen inek için seferber oldular

Dere yatağına düşen inek için seferber oldular

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2021 18:07
Güncelleme:11.12.2021 18:07
Kocaeli'de dere yatağında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ekipleri kurtarılıp sahibine teslim etti.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu mevki dere yatağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, İsmail Yiğit'e ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvanın yaklaşık 2 metre derinliğinde altı bataklık olan derede mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanları ile hayvanı çıkaramayan vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, müdahalede bulunarak büyükbaş hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Deniz kenarı çöplüğe döndü
Deniz kenarı çöplüğe döndü
Şampuanlarda kimyasal madde tehlikesi!
Şampuanlarda kimyasal madde tehlikesi!
Frig Vadisi’nde Ayazini Enduro ve ATV şampiyonası
Frig Vadisi'nde Ayazini Enduro ve ATV şampiyonası
Oğlunu ziyarete gelen anne 6. Kattan böyle düştü
Oğlunu ziyarete gelen anne 6. Kattan böyle düştü
Denizli’de feci kaza!
Denizli’de feci kaza!
Simsiyah akan Çorlu Deresi’ni kirleten tesislere
Simsiyah akan Çorlu Deresi’ni kirleten tesislere
Yavru köpekleri çöp gibi bırakıp kaçtı
Yavru köpekleri çöp gibi bırakıp kaçtı
Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada
Fırtınada sallanan deniz otobüsündeki panik anları kamerada
Daha Fazla Video Göster