Depremzede çocuklar Kızılay’ın gençlik kampına katıldı

Depremzede çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle bir araya geliyor. Türk Kızılayı, deprem bölgesinden gelen öğrencileri Ankara'daki gençlik kampında ağırladı. Hatay'da ise çocuklar için yaz dönemi süresince konserler düzenlendi.

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