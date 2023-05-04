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Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor

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Giriş: 04.05.2023 08:47
Güncelleme:04.05.2023 08:47
Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor. Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.
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Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
Depremin merkez üssünde artçılar sürüyor
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