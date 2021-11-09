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deprem_eamaaaa

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Giriş: 09.11.2021 10:09
Merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi, belirgin süresi 9,54 saniye Depremin ardından AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Konya Meram depremi ön değerlendirme raporu açıklandı. Raporda, Türkiye saati ile 20.43'te merkez üssü Konya Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.82 kilometre derininde meydana gelen depremde ana şoktan saat 21.45'e kadar en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 9.54 saniye olarak hesaplandı. Depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği belirtildi. Deprem anı böyle kaydedildi.
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