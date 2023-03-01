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Depremden birkaç saat önce… Milli basketbolcu Nilay Aydoğan son görüntüleri ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 09:32
Milli basketbolcumuz Nilay Aydoğan'ı da kaybettik depremde. O gece Malatya'daki babaannesine sürpriz yapmış ziyaretine gitmişti. Babaanne-torun, birlikte vakit geçirirken video da çekmişlerdi. Depremden sadece saatler önce kayda alınan o anların görüntüsü ortaya çıktı.
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