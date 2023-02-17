Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi. Peki soruşturmalarda süreç nasıl işleyecek? OHAL sürecinde yargılamalar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay’ın konuğu olan eski Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı değerlendirdi.

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