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Deprem sonrası tutuklanan müteahhitler kaç yılla yargılanır, ne kadar ceza alır?

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 15:54
Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi. Peki soruşturmalarda süreç nasıl işleyecek? OHAL sürecinde yargılamalar nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay’ın konuğu olan eski Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı değerlendirdi.
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