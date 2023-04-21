Deprem bölgesinde çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından destek için harekete geçen Turkuvaz Grubu, deprem bölgesinde oyun çadırları kurdu. Çocukların hayatına dokunulan çadırlarda yarışmalar düzenlenerek onların nitelikli vakit geçirmesi sağlanıyor.