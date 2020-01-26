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26.01.2020

Deprem anında doğum yaptıran doktor o anları A Haber'e anlattı |Video

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar. İşte korku ve mucizenin yaşandığı o anlarda doğumu yaptıran Uzman Doktor Miray Sekkin Eser yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar. İşte korku ve mucizenin yaşandığı o anlarda doğumu yaptıran Uzman Doktor Miray Sekkin Eser yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Malatyadaki depreme doğum anında yakalandılar! İşte o anlar |Video MALATYA'DAKİ DEPREME DOĞUM ANINDA YAKALANDILAR! İŞTE O ANLAR |VİDEO

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Deprem anında doğum yaptıran doktor o anları A Haber'e anlattı
Deprem anında doğum yaptıran doktor o anları A Haber'e anlattı
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