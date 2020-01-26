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26.01.2020
Deprem anında doğum yaptıran doktor o anları A Haber'e anlattı |Video
Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar. İşte korku ve mucizenin yaşandığı o anlarda doğumu yaptıran Uzman Doktor Miray Sekkin Eser yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde ölümsüzleştirilmek istenen anlar depremle birleşti. Deprem başladıktan sonra ne kamerayı tutan kişi ne de sağlık çalışanları bir an olsun soğukkanlılıklarını bozmadılar. İşte korku ve mucizenin yaşandığı o anlarda doğumu yaptıran Uzman Doktor Miray Sekkin Eser yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
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