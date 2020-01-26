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26.01.2020

Malatya'daki depreme doğum anında yakalandılar! İşte o anlar |Video

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da oldukça şiddetli hissedilen 6.8 büyüklüğünde depremde doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Malatya'da doğum esnasında yaşanan deprem anları kameralara saniye saniye yansıdı. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise sosyal medyada vatandaşların büyük takdirini topladı.

Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında çekilen görüntüler dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Doğum gerçekleştiren Doktor Nilay o anları böyle anlattı: 'Dün doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anneyi ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Hem annenin hem de ekibimizin güvenliği ve sağlığı için sakin kalıp panik oluşmasına izin vermedim. Şu an annenin de bebeğin de sağlık durumu çok şükür iyi. Allah bir daha kimseye böyle bir deprem yaşatmasın'

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