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27.02.2020
Denizli'de korkutan olay! 3. Kattan başına cam düştü...
Denizli’de saat 14.00 sıralarında, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'ta pencereden kırılan cam parçaları, o sırada bölgeden geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.
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