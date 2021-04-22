Denizli'de korkunç olay! "Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Denizli'de akşam saatlerinde kendi balkonundan ezan okuduktan sonra "Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen müzik öğretmeni, saatler sonra bekçiler tarafından ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; gece 23.00 sıralarında ise Çarşı ve Mahalle bekçileri devriye sırasında bir apartmanın girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Erdal Taşbaş (37) olduğunu tespit etti.

Taşbaş'ın olay yerine gelen annesinin feryadı yürekleri dağladı. Yapılan incelemelerin ardından Taşbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Taşbaş'ın gece saatlerinde üst kattaki komşusundan su istediği sonrasında ise 5. kattaki merdiven boşluğundan intihar ettiği düşünülüyor.





PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ



Müzik öğretmeni olan Erdal Taşbaş'ın, akşam 18.30 sıralarında evinin balkonundan ezan okuduğu ardından ise "Allah'ım sana geliyorum" diye bağırdığı iddia edildi.

Ayrıca Taşbaş'ın geçtiğimiz aylarda Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.