Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi

Dünya İlk Yardım Haftası kapsamında Denizli’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Lokantacılar Odası ve Türk Kızılay Denizli Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda esnaf ve vatandaşlara ilk yardım ve Heimlich manevrası eğitimi verildi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da etkinliğe katılarak bilgi aldı ve kan bağışının önemine dikkat çekti. DESOB Başkan Vekili Osman Üçgül, Heimlich manevrasının özellikle lokanta esnafı için hayati önem taşıdığını belirtti. Etkinliğe katılan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, vatandaşları kan bağışına davet etti. Eğitim boyunca katılımcılar, acil durumlarda uygulanacak müdahaleler hakkında pratik bilgiler edindi. Program, yoğun ilgiyle ve geniş katılımla gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN