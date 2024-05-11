Denizin altındaki ülke: Hollanda

Hollanda... Kanallarıyla, lezzetli peynirleriyle ve sanatsal zenginliğiyle Avrupa'nın en renkli ülkelerinden biri. Kendine has mimarisiyle dikkat çeken ülke, her ne kadar yüz ölçümüne bakıldığında küçük olsa da aslında köklü bir tarihe sahip. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Hollanda'yı derinlemesine inceledik.