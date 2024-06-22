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Denize yasak gelince sahil boş kaldı: Gördüğü manzarayı spiker gibi anlattı!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.06.2024 18:46
Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde 3 gün yasaklanmıştı. Bu çerçevede denize girişler yasaklanınca Karasu ilçesinin sahilleri boş kaldı. Her bayram çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sahile gelen bazı vatandaşlar ise güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Yasakların ikinci gününde sahile giden bir vatandaş ise gördüğü manzarayı adeta bir spiker gibi anlattı. Sahilin boş halini çekerek gördüklerini anlatan vatandaş, “Karasu Kaymakamlığının aldığı denize girmeme yasağı devam ediyor. Dalgalar yer yer 5 ile 6 metreleri buluyor. Tatilcilerin bu yasağı uyduklarını görüyoruz burada bulunan tatilciler güneşlenmek gayesiyle sahile geldi. İki gün önce adım atacak yer olmayan sahil şu an yer yer değişen sayısıyla güneşlenmeye gelen vatandaşlarla dolu. Burası Türkiye'nin en uzun plajlarından birisi ve mahşeri kalabalık olan plaj şu an neredeyse boş diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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