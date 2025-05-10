Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi

Perakende sektöründe artan rekabet ve enflasyonla mücadele süreci, firmaları dikkat çekici kampanyalar yapmaya yöneltiyor. Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en yaygın mağaza ağına sahip markalardan biri olan mağazada, bir günlük dev bir indirim kampanyası düzenledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN