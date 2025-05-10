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Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi

Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 01:15
Perakende sektöründe artan rekabet ve enflasyonla mücadele süreci, firmaları dikkat çekici kampanyalar yapmaya yöneltiyor. Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en yaygın mağaza ağına sahip markalardan biri olan mağazada, bir günlük dev bir indirim kampanyası düzenledi.
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Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi
Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi
Dev indirim kampanyası: Raflar boşaldı, ürünler tükendi
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