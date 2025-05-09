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7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma

7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:12
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle bir kişinin 600 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 7 ayrı ilde birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit ettikleri 15 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin'de gerçekleştirdikleri operasyonda 15 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlarla sosyal medya ve sahte uygulamalar üzerinden iletişime geçtikleri, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadi vererek dolandırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6'sı hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma
7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma
7 ilde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa 6 tutukluma
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