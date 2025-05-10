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Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı: 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 01:26
Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı: 1 ölü, 2 yaralı
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