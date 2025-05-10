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Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor

Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 02:53
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il yerinde dönüşüm projesi ile ayağa kaldırılıyor. Bir yandan afet konutlarının yapıldığı deprem bölgesinde bakanlık tarafından sağlanan hibe ve kredi destekleriyle de yerinde dönüşüm projesi yürütülüyor. Verilen destekler sayesinde vatandaşlar yerel müteahhitlerle anlaşarak kendi mahallelerinde ve eski yerlerinde modern ve dayanıklı evler yaptırıyor. Malatya'da yerinde dönüşüm projesi kapsamında 5 bin 900 ruhsat verildi, bu sayı da yaklaşık 25 bin konuta tekabül ediyor.
Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor
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