Deprem bölgesi yerinde dönüşümle ayağa kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il yerinde dönüşüm projesi ile ayağa kaldırılıyor. Bir yandan afet konutlarının yapıldığı deprem bölgesinde bakanlık tarafından sağlanan hibe ve kredi destekleriyle de yerinde dönüşüm projesi yürütülüyor. Verilen destekler sayesinde vatandaşlar yerel müteahhitlerle anlaşarak kendi mahallelerinde ve eski yerlerinde modern ve dayanıklı evler yaptırıyor. Malatya'da yerinde dönüşüm projesi kapsamında 5 bin 900 ruhsat verildi, bu sayı da yaklaşık 25 bin konuta tekabül ediyor.