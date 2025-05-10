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Ankara’da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı

Ankara’da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 01:22
Edinilen bilgilere göre, Sincan Andiçen Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde televizyon tamiri yapan bir dükkanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni öğrenilemedi. Yangın anında dükkanda kimse olmadığı için, olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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Ankara’da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı
Ankara’da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı
Ankara’da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı
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